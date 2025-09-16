Las calles de en mal estado en Ayutuxtepeque en San Salvador Centro muestran severos daños, grietas, y agua acumulada. Esto no es algo nuevo, porque en diferentes arterias como en la primera avenida Norte frente al Mercado, en la calle El Bambu, sobre la 29 avenida norte y en la calle que se conoce como a Los Llanitos la problemática es la misma.

Para este año $11 millones de dólares se usarían para la ejecución de una nueva etapa del plan “San Salvador Centro sin baches”, para restaurar y mejorar la infraestructura vial en zonas de alto tránsito estas calles son una de las vías de acceso a Mejicanos y San Salvador.

Ciudadanos aseguran que por años han sufrido las mismas complicaciones en las calles principales y donde transita el transporte pesado, piden a las autoridades competentes a realizar estudios en la zona, y poder evitar que estos baches sigan acrecentando la problemática.