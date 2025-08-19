El fenómeno del “gusano musical” describe la repetición involuntaria de canciones en la mente, lo cual se da por estímulos tan simples como escuchar una palabra o ver una imagen.

Según especialistas, la mayoría de personas experimenta este efecto al menos una vez por semana, lo que lo convierte en un proceso mental común.

Aunque puede resultar molesto, también revela cómo la memoria y la música se relacionan estrechamente, generando conexiones que permanecen activas incluso sin nuestra intención consciente.