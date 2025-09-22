Hidratar los labios correctamente requiere entender que su piel es mucho más delgada que la del rostro, lo que los hace vulnerables al clima y la exposición solar.

El primer paso es la hidratación interna bebiendo suficiente agua, ya que los labios resecos suelen ser señal de deshidratación. Es crucial evitar lamerlos constantemente, pues la saliva evapora la humedad natural y puede irritarlos más.

Usar bálsamos con manteca de carité o vitamina E, junto con una exfoliación semanal suave, forma una barrera protectora que mantiene la suavidad y salud labial.