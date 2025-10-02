Mantener las extensiones de cabello en perfecto estado requiere seguir una guía esencial de cuidados que comienza con el peinado correcto utilizando cepillos especiales de púas anchas.

Los expertos recomiendan peinarlas máximo tres veces al día realizando movimientos desde la parte media hasta las puntas, técnica que evita tirones fuertes que podrían desprenderlas del cabello natural especialmente en las raíces.

El lavado debe realizarse con agua tibia y champú neutro en dirección siempre descendente, proceso donde se debe evitar frotar intensamente y reemplazar esta acción por suaves masajes que humedezcan gradualmente el cabello.