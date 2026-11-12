Guazapa y su historia en el conflicto armado en El Salvador

Estas calles hace 37 años vieron desfilar columnas de guerrilleros, la memoria de muchos se quedó en Guazapa, bastión y cuna de decenas de combatientes de la exguerrilla del FMLN, Nicolás Soriano quien formó parte de la insurgencia mantiene fresco ese recuerdo.

Llegó el 11 de noviembre, poco antes de las ocho de la noche, la radio Venceremos también transmitía, comenzaba la ofensiva hasta el tope, con la que el FMLN buscaba derrocar su cercanía con la capital y otras zonas de San Salvador, convertía a Guazapa en un enclave guerrillero, los testimonios de esa fecha aún están vigentes.

Esta herida de 12 años de conflicto armado que aún tiene cicatrices sin sanar, parece no vive en el la historia ni conocimientos de las nuevas generaciones que prácticamente viven vigiladas por el histórico cerro, incluso el museo municipal, dedicado a preservar los recuerdos del conflicto armado, cerró sus puertas antes de la pandemia.

El ataque que se fraguo y empezó desde ese punto geográfico, dejó atrás miles de muertes, zozobras y desplazamientos, cada año algunos recuerdan en silencio la historia de la guerra que Guazapa seguirá contando.