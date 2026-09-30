Guatemaltecos viajan a El Salvador para llenar el tanque ante los elevados precios del combustible

Debido a los elevados costos de los combustibles, los guatemaltecos están viajando a El Salvador para poder llenar el tanque de su vehículo.

Ellos consideran que en el país vecino se puede tener un ahorro considerable por cada galón.

En Guatemala, la gasolina regular tiene un costo promedio de $5.58, la superior $5.85 y el diésel $6.48 por galón, según se constató al recorrer diferentes estaciones de servicio en el territorio guatemalteco.

En El Salvador, la regular tiene un valor de $4.81, la especial $5.14 y el diésel $4.86, según los precios de referencia, lo que representa un ahorro de 77 centavos en la regular, 71 centavos en la superior y $1.62 en el diésel.

Muchos conductores del país vecino sostienen que han reducido el uso de sus vehículos debido a los altos costos y consideran que esa es una de las razones por las que las gasolineras guatemaltecas se mantienen vacías.