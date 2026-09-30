Guatemaltecos se abastecen de combustible en El Salvador

Los precios de los combustibles en Guatemala siguen elevados, en promedio la gasolina regular tiene un costo de $5.58, la superior $5.85 y el diésel en $6.48 por cada galón.

Situación que constatamos al recorrer diferentes estaciones de servicio en el territorio guatemalteco.

Mientras que en El Salvador la regular tiene un valor de $4.81, la especial $5.14 y el diésel $4.86 según los precios de referencia, es decir que hay un ahorro de 0.77 centavos en la regular, 0.71 centavos en la superior y $1.62 en el diésel.

Otros conductores guatemaltecos como David, prefieren viajar a El Salvador para llenar el tanque de su vehículo, menciona que, en esta gasolinera ubicada en Candelaria de La Frontera en Santa Ana, encuentra precios más accesibles, además cuestiona la calidad de los combustibles en Guatemala.

Recientemente el congreso de Guatemala aprobó eliminar temporalmente dos impuestos aplicados a los combustibles, una medida con la que pretenden beneficiar directamente en el precio que pagan los consumidores, pero aún falta la autorización del gobierno por ello, tejada es otro de los conductores que dice que continuará viajando a El Salvador para llenar el tanque del automóvil, ya que utiliza diésel.

Guatemala no cuenta con precios regulados, las gasolineras fijan sus propios valores, pero son monitoreados semanalmente por el Ministerio de Energía y Minas.

Mientras que en El Salvador los precios de referencia estarán vigentes hasta el próximo 12 de octubre.

El precio del petróleo ha mantenido constantes variaciones debido a los conflictos internacionales.