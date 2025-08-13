Disturbios en dos cárceles de Guatemala estallaron este martes tras el traslado de líderes pandilleros a un centro de máxima seguridad.

Reclusos de Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha retuvieron a varios custodios en el Preventivo Zona 18 y el penal Fraijanes II, exigiendo la devolución de sus cabecillas.

El ministro Francisco Jiménez confirmó que los amotinados están vinculados a extorsiones y homicidios, mientras las autoridades evalúan medidas para recuperar el control sin escalar la violencia.