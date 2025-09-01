El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que su país está dispuesto a recibir hasta 150 menores a la semana desde Estados Unidos, en medio del debate migratorio que afecta a cientos de familias.

Aunque explicó que todo niño no acompañado puede regresar por orden judicial o de manera voluntaria, también subrayó que el ritmo del proceso depende exclusivamente de Washington.

La decisión ocurre tras el bloqueo temporal de los planes de Donald Trump, medida que generó tensiones en la relación bilateral y abrió un nuevo frente en la discusión sobre deportaciones.