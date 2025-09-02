Arevalo señalo que todo niño no acompañado que esté en condición de regresar voluntariamente o por orden de juez, Guatemala está en condición de recibirlo.

Sin embargo, destacó que la decisión sobre el número y ritmo del envío de los menores recae sobre el gobierno de Estados Unidos.

El pasado domingo, una jueza estadounidense bloqueó temporalmente los planes de Trump para deportar a cientos de menores guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que se encuentran bajo custodia de las autoridades.