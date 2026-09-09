Guatemala: Población protestó en el Congreso por precio de combustibles

Representantes de los 48 Cantones de Totonicapán y la municipalidad indígena de Sololá se movilizaron en una protesta pacífica hacia el Congreso de la República para exigir la eliminación de impuestos al precio de los combustibles, que ha generado descontento en la población.

Los manifestantes llegaron al Palacio Legislativo para expresar su inconformidad por el alto costo del combustible y su impacto en la economía familiar.

La protesta se suma a las presiones que han recibido los diputados para tomar medidas que alivien la crisis.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes.