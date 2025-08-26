La Policía de Guatemala liberó por la fuerza a tres empleados que se encontraban como rehenes en poder de pandilleros de la Mara Salvatrucha dentro de una cárcel juvenil de la capital.

La intervención se produjo tras un motín iniciado por miembros de esta banda, declarada organización terrorista por Estados Unidos, en represalia por el traslado de sus líderes a una prisión de máxima seguridad.

Los rehenes rescatados, quienes resultaron heridos durante el operativo, ya se encuentran conscientes y fueron trasladados a un hospital para su chequeo médico.