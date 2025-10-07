Un derrumbe bloqueó por completo la carretera que conduce a El Salvador en el kilómetro 24, ocurrido durante la madrugada de este lunes.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) de Guatemala atribuyó el evento a las fuertes lluvias y la saturación del suelo, lo que ha provocado importantes interrupciones en el tránsito internacional.

Aunque las autoridades ya iniciaron labores de limpieza y despeje, la circulación permanecerá restringida por tiempo indefinido.

La medida preventiva se implementa debido al riesgo latente de nuevos deslizamientos de tierra en la zona, según el reporte oficial de la institución de protección civil.