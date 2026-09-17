Guardería y hotel para perros ofrece cuidado personalizado en Planes de Renderos

En El Salvador existe De Pelitos, una guardería y hotel boutique para perros que ofrece a los dueños una alternativa para dejar a sus mascotas bajo cuidado mientras trabajan, viajan o deben ausentarse de casa.

El centro, ubicado en el kilómetro 3 y medio de la carretera a los Planes de Renderos, ofrece servicios de guardería por horas, hotel desde un día hasta 30 días o más, transporte de mascotas y asistencia personalizada.

La propietaria explicó que la idea nació hace un año, impulsada por el amor a los perros y por una experiencia personal, «Llega Pipo a mi vida en el 2020 y lo amo tanto que decidí interesarme más en cómo conectar con él, cómo suplir las necesidades de él.

Entonces este proyecto definitivamente nace por él». La atención es personalizada: la alimentación, las rutinas de juego, la socialización y los momentos de descanso se organizan de acuerdo con las características y necesidades de cada mascota.

Antes de ser admitidos, los propietarios deben presentar información y requisitos, entre ellos los datos de la mascota y sus condiciones de salud, y existe un protocolo para responder ante cualquier emergencia.