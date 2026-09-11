GT316 cumple un año y lo celebra con un concierto gratis de Samu Robles

El Ministerio Generación Transformadora (GT316) celebra su primer aniversario el viernes 18 de septiembre a las 7 de la noche en Iglesia del Camino Central. La entrada es gratis y el invitado es el cantante argentino Samu Robles.

Dalia Enríquez y Samuel Enríquez, integrantes del Ministerio Generación Transformadora, explican que el espacio está pensado para jóvenes de 18 a 35 años.

«En un mundo tan cambiante, donde hoy tienes trabajo y mañana no, lo único que no cambia es Dios», dice Dalia.

Samuel agrega que las puertas están abiertas incluso para quienes no se congregan en ninguna iglesia: «Todo el que quiera llenar ese vacío que a veces sentimos, lo podemos llenar con Dios».

Se reúnen cada dos viernes y atienden consultas por Instagram en GT316_ y en somogt316.com.