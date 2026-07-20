Grietas, desniveles y hoyos: el peligro que enfrentan peatones en las aceras

Las aceras de la Alameda Manuel Enrique Araujo, específicamente frente a la unidad de salud del barrio, presentan grietas, hoyos, desniveles y varillas expuestas que dificultan el tránsito peatonal según denuncian los vecinos.

Usuarios aseguran que estas condiciones obligan a caminar sobre la calzada, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Según testimonios recogidos en el lugar, las varillas sobresalientes representan un peligro particular para los adultos mayores que acuden a consulta médica.

Algunas instituciones han ejecutado proyectos para mejorar las aceras en sus alrededores, como ocurrió en la Ceiba de Guadalupe, donde se intervino la zona durante varias semanas para facilitar la movilidad en un punto de alta afluencia.