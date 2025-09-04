Representantes de gremiales logísticas de El Salvador alertaron que el nuevo arancel impuesto por Estados Unidos a las importaciones salvadoreñas ya impacta el flujo de mercaderías y el costo de los fletes marítimos desde Asia.

La incertidumbre generada, agravada por la eliminación de la exención tributaria para envíos pequeños menores a 800 dólares, ha provocado que más de 20 países suspendieran servicios postales a EE. UU. y que los empresarios prefieran paralizar sus cargas.

Pese a este escenario, destacaron los avances tecnológicos en aduanas locales que buscan reducir trámites fronterizos de dos días a 40 minutos mediante una integración regional con países como Honduras.