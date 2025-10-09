La gremial de docentes Andes 21 de Junio considera que las recientes disposiciones implementadas por la ministra de Educación, Karla Trigueros, han mostrado buenos resultados, sin embargo, señalan que existen diversas áreas de mejora que deberían ser consideradas para el próximo año, como el incremento salarial para los maestros y reformas a la ley.

Meses anteriores, otras gremiales denunciaron presiones para renuncias voluntarias por supresión de plazas a más de una docena de educadores, Andes aseguró que se reunirán con la funcionaria y será ella quien establezca las reglas.

Para el próximo año, educación ha recibido un presupuesto de 1,524.7 millones de dólares, representando un incremento del 6.9% respecto a la asignación de 2025, una cifra que el gremio ve positiva para abordar las necesidades que aún persisten en el sector.