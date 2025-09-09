ANDES, una de las gremiales docentes más grandes, solicita formalmente una auditoría con la ministra de Educación, Karla Trigueros, para debatir diversos temas pendientes.

La organización, que respalda las acciones iniciales de la titular pero aún no ha sostenido una reunión con ella, advierte que el diálogo debe ser inclusivo con todas las gremiales y no solo con una.

Subrayan que su objetivo central es establecer compromisos mutuos, pues consideran un error solo presentar una lista de peticiones sin asumir responsabilidades propias en la transformación educativa que, enfatizan, es una tarea colectiva.