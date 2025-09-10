Granada se erige como la joya colonial mejor preservada de Nicaragua, fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba a orillas del lago Cocibolca.

Sus calles empedradas y fachadas de vibrantes colores albergan tesoros arquitectónicos como la Catedral y el Convento de San Francisco, que han resistido guerras e incendios durante cinco siglos.

La ciudad sirve además como puerta de entrada a las Isletas formadas por erupciones volcánicas y la Reserva Natural del Volcán Mombacho, ofreciendo una combinación única de historia y naturaleza que atrae visitantes globales.