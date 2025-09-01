Cada sábado durante seis meses, 125 estudiantes de la Escuela de Comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios, se estuvieron formando en tres distintos diplomados, como producción audiovisual y radial, Marketig Digital y monetización de redes sociales; y turismo y negocio, formaciones que le brindaron a estos jóvenes nuevas herramientas y habilidades para desempeñarse en el campo laboral.

La Escuela de Comunicaciones cuenta con profesionales especializados, quienes se encargaron del desarrollo de las clases y quienes compartieron con los estudiantes sus experiencias en el campo laboral, con este acompañamiento los jóvenes tuvieron la oportunidad de aprender de primera mano dinámicas del ejercicio profesional, enriquecimiento en su formación académica con conocimientos prácticos y aplicables.

La Red Salvadoreña de Medios puso a disposición sus equipos de radio y televisión, para que estos estudiantes desarrollaran sus prácticas profesionales, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades en un entorno real de comunicación.

Estos diplomados se impartieron gracias al apoyo de Fundageo que otorgó 125 becas, para que estos jóvenes pudieran tener acceso a una formación integral.

Si tú estás interesado en formarte en la escuela de comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios puede comunicarte al número 2560-1211.