Graduación de diplomado de comunicación y vocería de la Escuela de Comunicaciones RSM

Varios estudiantes pusieron en práctica las habilidades que aprendieron durante un diplomado de comunicación y vocería, en el que participaron como becados por World Vision y que tuvo una duración de cuatro meses.

En la última jornada, los jóvenes presentaron problemáticas reales de sus comunidades y propusieron alternativas para abordarlas.

En este caso en particular las clases se realizaron de forma semi presencial debido a la distancia ya que muchos de ellos viajaban desde el oriente del país. El resto de clases fueron prácticas en estudios reales de televisión donde experimentaron hablar frente a cámara.

Este proyecto fue financiado por la organización Wold Vision quien trabaja con la población en sectores como seguridad alimentaria, agua, saneamiento potenciando el empeoramiento juvenil de miles de salvadoreños.