Graduación de diplomado de comunicación y vocería de la Escuela de Comunicaciones RSM

Estudiantes se graduaron de un diplomado realizado por la escuela de comunicaciones de la Red Salvadoreña de Medios.

Varios estudiantes pusieron en práctica las habilidades que aprendieron durante un diplomado de comunicación y vocería, en el que participaron como becados por World Vision y que tuvo una duración de cuatro meses.

En la última jornada, los jóvenes presentaron problemáticas reales de sus comunidades y propusieron alternativas para abordarlas.

En este caso en particular las clases se realizaron de forma semi presencial debido a la distancia ya que muchos de ellos viajaban desde el oriente del país. El resto de clases fueron prácticas en estudios reales de televisión donde experimentaron hablar frente a cámara.

Este proyecto fue financiado por la organización Wold Vision quien trabaja con la población en sectores como seguridad alimentaria, agua, saneamiento potenciando el empeoramiento juvenil de miles de salvadoreños.