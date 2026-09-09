¡Golpe de madrugada! Ladrones roban obras del Museo Renoir en Francia

Durante la madrugada del martes, al menos dos ladrones ingresaron al Museo Renoir, en Cagnes sur Mer, sureste de Francia, y se llevaron cuatro obras de arte en menos de cinco minutos. El recinto está dedicado al pintor impresionista Pierre Auguste Renoir.

La intervención de la policía municipal, junto con las sirenas del museo y de las autoridades, hizo que los sujetos se apresuraran durante su huida. Según informaron las autoridades, dos de las cuatro obras fueron abandonadas en los jardines del lugar.

Creado en 1960, el Museo Renoir se encuentra en la última casa en la que vivió el artista, cerca de Niza.