¡Golpe al bolsillo! Pescadores reducen sus trayectos por alza del combustible

El alza en el precio del combustible estaría afectando a los pescadores del Puerto de La Libertad, quienes aseguran que han tenido que reducir sus recorridos mar adentro para disminuir sus gastos.

Mario Quintanilla, pescador originario de la zona con 35 años de experiencia, señaló que el precio del diésel pasó de $3.60 a más de $4.80 por galón.

A este escenario se suma el desplazamiento de las especies hacia aguas más profundas. Los pescadores atribuyen esta situación al aumento de la temperatura de los océanos, relacionado con el cambio climático y el fenómeno de El Niño, por lo que deben recorrer mayores distancias para encontrar peces.