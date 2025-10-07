El Salvador ha prohibido oficialmente el uso del lenguaje inclusivo en todo su sistema educativo mediante un memorándum emitido por el Ministerio de Educación.

La medida, de carácter obligatorio, afecta a materiales didácticos, contenidos académicos y toda la documentación administrativa formal.

Aunque la ministra Karla Trigueros justifica la acción para garantizar el buen uso del idioma y evitar «injerencias ideológicas», esta decisión ha generado un amplio debate social sobre la relación entre lenguaje, género y educación.