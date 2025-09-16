El presidente Nayib Bukele anunció la eliminación de contenidos que su gobierno considera nocivos en los libros de texto escolares, durante su discurso por los 204 años de independencia.

El mandatario argumentó que muchas de estas agendas, idénticas en otros países y financiadas por las mismas organizaciones, constituyen una nueva forma de colonialismo.

Paralelamente, reafirmó las medidas de disciplina y presentación personal en las aulas, asegurando que estos cambios, aunque parezcan pequeños, son fundamentales para cimentar el futuro de la nación en el respeto y la responsabilidad.