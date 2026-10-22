Gobierno ofrece plazas para red nacional de hospitales

Hasta el 31 de octubre tienen como plazo si desea postularse para una plaza en la Red Nacional de Hospitales Nacionales de El Salvador a través de https://bolsadetrabajo.gob.sv con ofertas para el área médica, farmacia, atención y apoyo al usuario, enfermería, diagnóstico y apoyo clínico.

En el área médica entre las vacantes se encuentran medico auxiliar, epidemiólogo, técnico de investigación epidemiológica, técnico analista de datos, anestesista, terapista respiratorio y fisioterapeuta.

También químico farmacéutico o regente farmacéutico, dependiente de farmacia hospitalaria, enfermeros, licenciado en radiología, laboratorio clínico.

Entre las oportunidades laborales en el área de atención al usuario, trabajador social, agente de control de ingreso, técnico de gestión de consultas médicas, especialista ambiental, analista de salud y seguridad ocupacional, ingeniero biomédico, técnico metrólogo.

Si desea aplicar puede ingresar a www.bolsadetrabajo.gog.sv seguir los pasos escoger la plaza por la cual se desea aplicar y llenar los datos.