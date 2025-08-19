El Gobierno de El Salvador destruyó 10 toneladas de cigarrillos de contrabando incautados, equivalentes a 7.6 millones de unidades, que representaban una evasión fiscal de USD 2.1 millones.

El ministro de Hacienda destacó que el comercio ilícito daña las arcas estatales, expone a consumidores a productos sin control y perjudica a comercios legítimos.

Los cigarrillos fueron trasladados a Metapán para su eliminación, en el marco de una estrategia conjunta con Aduanas para erradicar el contrabando en puntos ciegos, que en 2025 suma incautaciones por USD 3 millones en mercancías ilegales.