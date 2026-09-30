Gobierno decomisará unidades de carga sin revisión técnica vehicular en carreteras del país

El Viceministerio de Transporte endurecerá los requisitos para dueños y conductores del transporte de carga.

Las unidades que no hayan realizado la revisión técnica vehicular serán decomisadas porque no cuentan con tarjeta de circulación.

La decisión se toma debido a que en las últimas semanas rastras, volquetas y camiones han sido culpables en al menos dos accidentes que cobraron la vida de al menos cuatro personas.

En al menos nueve meses, estos camiones han estado involucrados en 1,142 accidentes, dejando más de 400 lesionados y más de 60 fallecidos.

Las autoridades aplicarán las sanciones necesarias, incluso decomisar la unidad en caso que lo amerite.