Gobierno decomisa unidades de transporte pesado por fallas en medidas de seguridad

Al menos 25 unidades del transporte pesado han sido decomisadas durante las inspecciones por no cumplir con las medidas de seguridad.

El gobierno aseguró que los controles continuarán y que ya contabiliza 1,800 en un mes.

Entre las principales irregularidades detectadas están el sobrepeso de los vehículos, el exceso de velocidad, la distracción al volante y la falta de mantenimiento.

Las autoridades señalaron que el sobrepeso deteriora la red vial y hace más propenso un siniestro porque calienta los frenos.