El próximo lunes se conmemorarán los 204 años de la independencia de El Salvador, fecha en la que el gobierno ha preparado una serie de actividades oficiales que buscan resaltar la memoria histórica del país.

Entre las celebraciones destaca el tradicional desfile, el cual reunirá a autoridades, instituciones y ciudadanos para rendir homenaje.

Estas actividades, que forman parte de un calendario patriótico más amplio, buscan fortalecer el sentido de unidad en un contexto en el que la identidad nacional cobra especial relevancia.