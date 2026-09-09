Gobierno analiza cambio en jornada laboral para miles de salvadoreños

El gobierno salvadoreño analiza un cambio en la jornada laboral para miles de trabajadores, pero aún no se ha alcanzado un consenso en el Consejo Superior del Trabajo, donde participan representantes del sector privado y los trabajadores.

La iniciativa ha generado debate en redes sociales y distintos sectores.

El gobierno evalúa si la reforma se puede implementar mediante leyes secundarias o si requiere una modificación a la Constitución.

El sector privado, a través de ANEP, recopila sus posiciones para llevarlas a la mesa de negociación.