La basura que se acumula en calles, aceras y cunetas es la principal causa por la que los tragantes se obstruyen, incluso llegando a generar inundaciones urbanas, mucho tiene que ver con el hecho que los ciudadanos tiren los desechos o no haga buena gestión de esta, pero algunos opinan que gran parte de la responsabilidad la tienen los encargados de la ordenanza en la ciudad, por ejemplo, los habitantes de colonia Monserrat, dicen que el servicio brindado no es tan eficiente como esperan.

Además, señalan que muchas veces se hacen promontorio de basura, sumado a que muchas veces podan árboles y dejan las ramas y escombros, cuando llueve estas obstruyen los tragantes, el agua no llega a los drenajes.

Según datos oficiales de la alcaldía de San Salvador Centro, a diario se recolectan 900 toneladas de desechos, aproximadamente 25,000 toneladas mensuales, el 10% de estas han ido a parar a ríos y quebradas.