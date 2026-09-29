George Russell gana el Gran Premio de Azerbaiyán tras duelo con Verstappen en Bakú

George Russell se quedó con una victoria dramática en el Gran Premio de Azerbaiyán y sumó puntos importantes en la pelea por el campeonato de Fórmula 1.

El piloto de Mercedes protagonizó un intenso duelo con Max Verstappen durante las últimas vueltas en el circuito urbano de Bakú.

Russell consiguió mantener la ventaja hasta la bandera de cuadros y cruzó la meta apenas una décima de segundo por delante del neerlandés.

Verstappen tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que Isaac Atyard completó el podio con una carrera marcada por los incidentes y los abandonos.

Luego de este triunfo, Russell recortó distancia respecto a su compañero de equipo Kimi Antonelli, quien terminó quinto, mientras que Lewis Hamilton finalizó en la sexta posición.