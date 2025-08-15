La psicóloga Katherine Sensente explica las diferencias entre la generación de cristal y la generación de vidrio, dos grupos marcados por su crianza y contexto social.

Mientras la primera, criada bajo la «crianza positiva» sin estructura clara, es frágil pero no violenta, la segunda reacciona con agresividad ante la frustración.

Sensente señala que quienes pertenecen a la generación de vidrio suelen tener baja tolerancia al fracaso y actitudes desafiantes, lo que puede derivar en conductas dañinas.