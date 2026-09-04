Generación de energía de El Salvador

En El Salvador, el ciudadano puede generar su propia electricidad mediante paneles solares e inyectar el excedente a la red de distribución, por el cual la empresa deberá reconocerle económicamente, además, la compra de equipo está exenta de impuestos, esta es una modalidad de generación eléctrica distribuida, sin necesidad de concentrar la producción en una sola planta, lo que contribuye a hacer más sostenible el sistema, la inversión en estos equipos parte de los 1,000 dólares, dependiendo de su capacidad.

Sin embargo, en El Salvador esta no es la modalidad de mayor producción según el último informe estadístico de la unidad de transacciones, en julio, del 100% de la electricidad generada, el 33.04% provino de plantas de gas natural, la generación térmica representó el 27.04%, la geotérmica, el 14.98%, la hidroeléctrica, el 7.79%, la solar, el 10.55%, la eólica, el 3.37% y únicamente el 3.06% fue importado.

En julio, el país generó 708.27 gigavatios hora de electricidad, el 36.69% provino de fuentes limpias, mientras que el 60.08% correspondió al gas natural y la generación térmica.