Gazatíes piden ayuda internacional para recuperar al menos 8.000 cuerpos bajo los escombros

Los gazatíes piden ayuda a la comunidad internacional para recuperar al menos 8000 cuerpos que permanecen bajo los escombros en la Franja de Gaza, según funcionarios locales.

Los fallecidos estarían sepultados en más de 300 edificios, mientras los equipos de defensa civil realizan labores para recuperar a las víctimas.

Un portavoz de la defensa civil señaló que estas labores representan un esfuerzo económico, físico y psicológico para los equipos que trabajan en el terreno. Los gazatíes también destacan la importancia de recuperar los cuerpos y darles sepultura de acuerdo con sus creencias religiosas.