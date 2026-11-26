Los gatos no pueden detectar el sabor dulce de los alimentos debido a una particularidad genética.

Tienen una mutación que impide el funcionamiento adecuado de uno de los genes responsables de formar el receptor del sabor dulce.

En los humanos, este receptor permite reconocer alimentos como el azúcar, la miel o el chocolate. En los gatos, no funciona de la misma manera.

Esta limitación está relacionada con su alimentación. Los gatos son carnívoros obligados y su organismo está adaptado para obtener nutrientes principalmente de la carne.

Por eso, no necesitan identificar los azúcares como fuentes de energía. Sin embargo, sí pueden distinguir otros sabores, como el amargo, el ácido y el salado.

Si un gato ignora un alimento dulce, no es porque sea exigente, sino porque simplemente no puede percibir ese sabor.