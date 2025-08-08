Los gatos son únicos por su combinación de instinto salvaje y capacidad para formar vínculos afectivos, explica la veterinaria Andrea Hurtado.

A diferencia de los perros, mantienen comportamientos primitivos, como su habilidad para cazar, lo que refleja su herencia evolutiva como depredadores solitarios.

Sin embargo, pese a su fama de independientes, pueden desarrollar un apego profundo con sus cuidadores, demostrándolo mediante ronroneos, amasados y seguimiento silencioso. Esta dualidad los convierte en mascotas fascinantes para quienes valoran autonomía y compañía.