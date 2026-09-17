Gastronomía nicaragüense: Nacatamal, vigorón, quesillo y fresco de cacao

La gastronomía nicaragüense fue presentada en el programa por Erika Parrales y Emily Monroy, de Fritangas By sivas, quienes dieron a conocer los platillos y bebidas más representativos de Nicaragua.

Entre los platillos típicos mencionaron el nacatamal, que las familias acostumbran consumir los fines de semana en el desayuno y la cena, así como el vigorón, tradicional en las fechas patrias cuando los colegios y familias se reúnen.

Señalaron que la fritanga es la más primordial de la gastronomía nicaragüense y que en la mesa también se sirven tacos de pollo, enchiladas y el típico quesillo.

Respecto a las bebidas, presentaron el fresco de cacao, la semilla de jícaro y la chicha, elaborada a base de maíz fermentado.

Indicaron que el maíz y el repollo son ingredientes transversales en todos los platos y que estas preparaciones pueden encontrarse en Fritangas By sivas.