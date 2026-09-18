Gasolina más cara: salvadoreños buscan alternativas para reducir gastos de transporte

El incremento en el precio de los combustibles ha llevado a algunos salvadoreños a dejar sus vehículos en casa y optar por el transporte colectivo para reducir sus gastos de movilización.

Henry Brand, quien se traslada diariamente desde la colonia Santa Lucía, en Ilopango, asegura que llenar el tanque se ha vuelto demasiado costoso y que ahora prefiere viajar en bus. Otros usuarios también han comenzado a utilizar con mayor frecuencia este servicio para disminuir el presupuesto que destinan al transporte.

El cambio también es percibido por trabajadores del transporte colectivo, quienes aseguran haber observado un incremento en la cantidad de pasajeros durante los últimos días.