Ganaderos salvadoreños se preparan para un nuevo combate contra el gusano barrenador, movilizándose junto a las autoridades para inmunizar a un alto porcentaje del ganado.

Este tratamiento, que actúa como un potente desparasitante y repelente, protege a los animales durante aproximadamente tres meses al emitir un olor que ahuyenta a la mosca portadora.

Aunque la plaga está controlada, no está erradicada, y se estima que aún existen 5,000 infestaciones latentes, lo que exige mantener la vigilancia para salvaguardar también la salud pública.