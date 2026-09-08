Ganaderos del oriente salvadoreño acceden a concentrado a mitad de precio por la sequía

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) distribuye concentrado a precio preferencial para pequeños ganaderos del oriente del país, una de las zonas más afectadas por la falta de lluvias.

El quintal de concentrado lechero Plus Fórmula se ofrece a $14, mientras que su precio de mercado ronda los $23.

Cada productor puede adquirir hasta cuatro quintales del alimento, que contiene un 18% de proteína y busca complementar la alimentación del ganado ante la escasez de pastos provocada por el fenómeno El Niño en la zona norte del oriente salvadoreño.

Un vocero del MAG señaló que continuará realizando estas entregas de manera esporádica a nivel nacional.