Ganaderos buscan mejorar la genética de las reses ante el cambio climático

La sequía ha generado afectaciones para los ganaderos, ya que la poca cantidad de comida y agua para los animales se traduce en una menor producción, por ello han buscado diversas alternativas para cuidar a los bovinos.

El impacto de la sequía ha sido a nivel regional, por ejemplo, los ganaderos de Guatemala reportan una disminución de más del 15% en la producción de leche.

Los especialistas en ganadería mencionan los cuidados que se debe tener con los animales para que se pueden recuperar de situaciones como la pérdida de peso por la sequía.

Los ganaderos en Santa Ana, están siendo capacitados por especialistas internacionales, quienes han abordado temas como la genética bovina y la nutrición, explicando cuáles son las razas que se adaptan mejor a las diferentes condiciones climáticas, el evento es desarrollado por mor.

Estas capacitaciones también serán impartidas en San Salvador y San Miguel.