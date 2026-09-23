Galvanissa presenta línea de estructuras GHT con acero grado 80 para construcciones sismorresistentes

La empresa Galvanissa presentó su línea de estructuras GHT, perfiles galvanizados de alta resistencia fabricados con acero grado 80, que duplica la resistencia de los perfiles de grado 36 comúnmente disponibles en el mercado.

La línea incluye el polín GHT y el tubo GHT, orientados a estructuras de soporte de techos y edificaciones.

Representantes de la marca explicaron que el acero grado 80 combinado con una ductilidad adecuada proporciona mayor seguridad y sismorresistencia a las construcciones.

El recubrimiento de zinc de 180 gramos por metro cuadrado prolonga la vida útil de las estructuras hasta cuatro veces más que otros galvanizados comunes, lo que reduce desperdicios, reinstalaciones y costos asociados.

El polín GHT está diseñado como aliado principal para estructuras de soporte de techos y edificaciones, y cuenta con medidas exactas y una pestaña superior a cinco octavos de pulgada.