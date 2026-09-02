¡Gabriel Jesús ya es azulgrana! Barcelona oficializa su fichaje hasta 2029

Gabriel Jesús ya es oficialmente nuevo jugador del FC Barcelona. El conjunto catalán confirmó el acuerdo con el Arsenal por el delantero brasileño, quien firmó contrato con el cuadro azulgrana hasta el 30 de junio de 2029.

A sus 29 años, el atacante llega al Camp Nou después de cuatro temporadas en el fútbol inglés, donde disputó 123 partidos y marcó 32 goles con el equipo londinense.

Antes de su llegada al Arsenal, Gabriel Jesús brilló con el Manchester City, club con el que consiguió cuatro títulos de Premier League y anotó 95 goles en 236 encuentros en todas las competencias.