El 95% del país cuenta con el servicio de energía eléctrica, según representantes de la Asociación Salvadoreña de Industriales, actualmente el país produce un 65% de energía renovable y gran parte también se comercializa a Centroamérica.

Por ahora, la energía que se produce en El Salvador es suficiente aseguran, pero aún se tiene que evaluar el impacto que podría generarse con el incremento en construcción.

Pero no solo este sector requiere de energía si no también los avances tecnológicos. Enfatizan en la necesidad de un incremento proporcional en los diferentes mecanismos de producción, como la solar, hídricas y térmicas.

Estas declaraciones fueron brindadas durante el anuncio de la décima segunda edición del congreso regional de energía Coren 2025, que se llevara a cabo el 3, 4 y 5 de septiembre, donde se abordaran temas relacionados a la transformación productiva del país.