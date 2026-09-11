Fusate realiza desfile cívico

Con banderas y trajes típicos, ellos recorrieron las calles de la colonia Costa Rica en San Salvador, son los adultos mayores afiliados a la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad, Fusate, quienes participaron en un desfile patriótico para conmemorar los 205 años de independencia de El Salvador, el acto cívico inició con el himno nacional, seguido de la oración a la bandera, que fue recitada por Sandra Castillo, los participantes también disfrutaron de una jornada con actividades cívicas y artísticas.

Para muchos, esta actividad representó una oportunidad para recordar experiencias de su juventud y mantener vivas las tradiciones y el orgullo por el país.

Hijos y nietos también acompañaron a los participantes durante la actividad.

Con mucha emoción, estos adultos mayores se prepararon durante meses para participar en esta celebración.

El desfile fue organizado por Fusate como parte de las actividades que buscan promover la participación, la convivencia y el bienestar de las personas adultas mayores.