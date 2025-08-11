Ana Castillo, representante de Fusalmo, explicó que la iniciativa surge de su programa educativo Fusalmo Steam Maker Academy, que busca fomentar el aprendizaje en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. El reto cuenta con tres categorías: Sueña, Transforma y Crea, diseñadas según la edad y nivel de conocimiento de los participantes.

Camila Martínez, participante debutante, compartió su entusiasmo: “Siempre me llamó la atención la robótica. Vi la oportunidad a través de Fusalmo y no la desaproveché. He aprendido demasiado y prácticamente he cambiado mucho”.