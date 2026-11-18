Un furgón cayó al fondo de un precipicio durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre, luego de perder el control en una curva de la calle a Huizúcar.

El accidente provocó que el cabezal y el contenedor que transportaba terminaran separados y con importantes daños materiales.

De acuerdo con el conductor, era la primera vez que transitaba por esa vía y no habría logrado tomar correctamente la curva. Además, señaló que los frenos dejaron de responder cuando intentó maniobrar. Pese a la magnitud del accidente, el hombre salió ileso y no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas de gravedad.

Tras el percance, personal de Comandos de Salvamento acudió para atender al conductor, mientras que trabajadores del Ministerio de Obras Públicas realizaron labores para despejar la zona y retirar el vehículo de carga.